Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: 2 Verletzte bei Unfall auf der B 407

Reinsfeld (ots)

Am Mittwochmorgen, den 18.03.20 ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B407 Höhe Abfahrt zur Ortslage Reinsfeld. Der Verursacher kam aus Richtung Reinsfeld und wollte nach links in Fahrtrichtung Hermeskeil abbiegen. Hierbei übersah er die Vorfahrtsberechtigte und nahm ihr die Vorfahrt. Es kam zur Kollision, wobei die Geschädigte in die Fahrerseite des Verursachers fuhr. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von rd. 13.000 EUR. Die Beteiligten wurden ins Krankenhaus Hermeskeil eingeliefert. Im Einsatz waren die SM Hermeskeil, die Rettungswache Hermeskeil sowie die Polizeiinspektion Hermeskeil.

