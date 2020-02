Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Zigarettenautomat ausgeräumt - Schlüssel steckte

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 13.02.2020, wurde ein in der Koechlinstraße in Lörrach an einer Hauswand angebrachter Zigarettenautomat komplett ausgeräumt. Ein Lieferant hatte bei Befüllen des Automaten gegen 09:00 Uhr versehentlich den Schlüssel stecken lassen. Diesen Umstand nutzten Unbekannte aus und leerten den Automaten komplett. Sämtliche Zigarettenpackungen und das Münzgeld wurden gestohlen. Die Tatzeit lag zwischen 09:00 Uhr und 12:30 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, entgegen.

