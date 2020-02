POL-FR: Endingen: Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz

Polizeipräsidium Freiburg

Am Donnerstag, 13.02.2020, zwischen 11:55 Uhr und 12:05 Uhr kam es in der Elsässer Straße in Endingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Das beschädigte Fahrzeug war auf einem Discounter-Parkplatz geparkt und wurde vermutlich beim Rangieren von einem weißen Fahrzeug beschädigt.

Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat, soll sich bitte beim Polizeirevier Emmendingen unter 07641 582-0 melden.

