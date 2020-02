Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Staufen: Zeuge meldet versuchten Einbruch in Laden - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Freiburg (ots)

Im Polizeigewahrsam geendet hat ein Einbruchsversuch für einen Tatverdächtigen in der Nacht von Mittwoch, 12.02.2020, auf Donnerstag in Staufen.

Ein Zeuge meldete der Polizei um kurz nach 3 Uhr zwei schwarz gekleidete Personen, die sich mit Brecheisen an der Tür eines Ladens in der Hauptstraße zu schaffen machten. Kurz vor Eintreffen der ersten Polizeistreife ergriffen die zwei Personen die Flucht. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte ein nach derzeitigem Kenntnisstand 21-jähriger Tatverdächtiger am Bahnübergang Neumagenstraße/Im Grün festgenommen werden. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

oec

