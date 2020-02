Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen: Unfallflucht in der Hindenburgstraße - Die Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 13.02.2020, zwischen 11.00 Uhr und 12.00 Uhr, streifte vermutlich ein LKW beim Rangieren einen Gartenzaun an der Einmündung Hindenburgstraße/Schillerstraße in Teningen. Der Verursacher ist bislang nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten Hinweise dem Polizeirevier Emmendingen unter Tel.07641/582-0 mitzuteilen.

