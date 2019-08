Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böbligen: Männer gehen am Bahnhof aufeinaner los; Magstadt: 22-Jährige in psychischer Ausnahmesituaion; Sindelfingen: psychischer Ausnahmezustand - Polizei bekommt es mehrfach mit 47-Jährigem zu tun

Böblingen: Männer gehen am Bahnhof aufeinander los

Vermutlich führten Geldschulden am Sonntag gegen 01.10 Uhr am Bahnhof in Böblingen zunächst zu Streitigkeiten zwischen einem 18 und einem 25 Jahre alten Mann und schließlich zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Nachdem die beiden Männer zuvor gemeinsam mit weiteren Bekannten in Böblingen unterwegs gewesen waren, begannen sie einen Streit. Als sich der 25-Jährige dem wohl entziehen wollte und in Richtung des Bahnhofs ging, folgten ihm sein 18-jähriger Kontrahent und ein weiterer noch unbekannter Mann. Ein erneuter Streit gipfelte dann in einem Handgemenge zwischen den drei Personen. Hierbei soll dem älteren Mann eine E-Zigarette bzw. ein Verdampfer aus der Tasche gefallen sein, mit dem er den 18-Jährigen bewarf. Doch das Gerät traf den Kontrahenten nicht, sondern beschädigte ein in der Nähe stehende Taxi. Als Zeugen die Polizei alarmierten, flüchteten der 18-Jährige und der Unbekannte. Während der Anzeigenaufnahme kehrte der 18-jährige Tatverdächtige jedoch wieder zurück. Er war, wie sein älterer Kontrahent ebenfalls, leicht verletzt. Das Polizeirevier Böblingen hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung eingeleitet.

Magstadt: 22-Jährige in psychischer Ausnahmesituation

Am frühen Sonntagmorgen kam es in einer Gaststätte in der Maichinger Straße in Magstadt zu Streitigkeiten, weil eine 22-Jährige vermutlich unter dem Eindruck einer psychischen Ausnahmesituation stand. Die junge Frau habe gegen 01.30 Uhr in der Kneipe herum geschrien, worauf sie aufgefordert wurde, zu gehen. Die Diskussion zwischen den Anwesenden und ihr verlagerten sich im weiteren Verlauf vor das Lokal. Ein Anwohner soll im Zuge dessen einen Knallkörper aus dem Fenster geworfen haben. Dies führte wohl dazu, dass der Hund der Frau Reißaus nahm. Außerdem soll der Anwohner die Frau auch geschlagen haben. Die 22-Jährige ging dann in Richtung eines Einkaufsmarkts in der Mühlestraße, um den Hund zu suchen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten die junge Frau schließlich auf dem Parkplatz des Markts feststellen. Sie lag dort auf dem Boden. Als die Frau, die vermutlich auch unter Alkoholeinwirkung stand, während der weiteren Ermittlungen versuchte sich selbst zu verletzen, musste sie in eine psychiatrische Einrichtung gebracht werden. Der Hund konnte in der Nacht nicht aufgefunden werden.

Sindelfingen: psychischer Ausnahmezustand - Polizei bekommt es mehrfach mit 47-Jährigem zu tun

Gleich mehrere polizeiliche Einsätze veranlasste ein 47 Jahre alter Mann am Samstag in Sindelfingen. Gegen 15.00 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei, nachdem er beobachtet hatte, wie ein Anwohner des Lehmgrubenwegs von seinem Balkon aus Passanten beleidigt hatte. Als eine Streifenwagenbesatzung vor Ort eintraf, stellten sie fest, dass der Bewohner herum schrie und wirr redete. Ein Gespräch mit dem 47-Jährigen war nicht möglich. Da er sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, brachten die Beamen ihn in eine psychiatrische Einrichtung. Doch es gelang ihm von dort zu flüchten. Anschließend begab sich der Mann vermutlich direkt wieder in seine Wohnung, um sein bisher gezeigtes Verhalten fortzusetzen. Er beleidigte vom Balkon aus eine Nachbarin und bedrohte sie auch. Als die Polizei an der Wohnanschrift eintraf, befand sich der 47-Jährige auf seinem Balkon, brüllte herum und lehnte sich über die Balkonbrüstung. Auf Ansprache durch die Polizisten reagierte er auch jetzt nicht. Die Beamten betraten im weiteren Verlauf seine Wohnung, brachten ihn zu Boden und legten ihm die Handschließen an. Anschließend wurde er zurück in die psychiatrische Einrichtung gebracht.

