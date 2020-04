Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Versuchter Metalldiebstahl bei KME

Osnabrück (ots)

Mehrere Personen sind in der vergangenen Nacht auf das Gelände der Firma KME eingedrungen und hatten es vermutlich auf dort gelagerten Metallschrott abgesehen. Mindestens drei Personen kletterten gegen 00.35 Uhr über eine Mauer auf das Gelände, begaben sich zum Schrottplatz und wurden dabei entdeckt. Die Täter ließen daraufhin von der weiteren Tatausführung ab, flüchteten auf die Schlachthofstraße und von dort weiter in Richtung Halle Gartlage. Zahlreiche Streifenwagen suchten mit Unterstützung des Polizeihubschraubers nach den Tätern, konnten diese aber nicht mehr auffinden. Die Ermittler sind an Hinweisen zu verdächtigen Person und insbesondere zu größeren Fahrzeugen interessiert, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten. Telefon: 0541/327-3203 oder -2215.

