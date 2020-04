Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Schwert aus Pkw gestohlen

Osnabrück (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag an der Wesereschstraße ein mittelalterliches Schaukampfschwert aus einem geparkten Auto gestohlen. Auf noch unbekannte Weise drangen die Täter in den in Nähe der Kita am Fahrbahnrand abgestellten grauen VW Polo ein und nahmen das auf der Rücksitzbank abgelegte etwa 110cm lange Schwert der Marke Krondak mit. Das Sportgerät hat einen selbst hergestellten hell-/dunkelbraunen Griff, und auf der Klinge ist der Buchstrabe "C" eingraviert. Hinweise in der Sache nimmt die Osnabrücker Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-3203 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell