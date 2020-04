Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Gartenschuppen in Neuenkirchen in Brand geraten

Melle (ots)

Auf einem Grundstück an der Niedernfeldstraße geriet am Mittwochnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache ein Gartenschuppen in Brand. Ein Nachbar bemerkte gegen 16.25 Uhr eine Rauchentwicklung und stellte bei einer Nachschau offene Flammen fest. Durch den Wind drohte das Feuer auf das Wohnhaus überzugreifen. Der 54-Jährige alarmierte die Hausbewohner und die Feuerwehr. Die Bewohner konnten das Wohnhaus unverletzt verlassen. Etwa 60 Kräfte der Feuerwehren Neuenkirchen, St. Annen, Riemsloh und Melle waren im Einsatz, um den Brand zu bekämpfen. Der Schuppen wurde vollständig zerstört und das Wohnhaus in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.

