Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen b. Bramsche - Pedelec-Fahrerin nach Sturz schwer verletzt

Neuenkirchen b. Bramsche (ots)

Eine 55-jährige Pedelec-Fahrerin war am Montagabend (18 Uhr) auf dem Weeser Damm in Richtung Neuenkirchen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte die Frau, schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte die 55-Jährige in ein Krankenhaus.

