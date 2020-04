Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen - Rollerfahrer nach Unfall schwer verletzt

Bad Essen (ots)

Ein 44-Jähriger befuhr am Mittwochabend mit seinem Auto die B65 (Osnabrücker Straße) in Richtung Osnabrück. Als er gegen 21.55 Uhr nach links in die Straße Senfdamm abbiegen wollte, erfasste er einen entgegenkommenden 17-jährigen Rollerfahrer. Der junge Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Ermittlungen war der 17-Jährige ohne Helm und mit einem unbeleuchteten Roller unterwegs. Weiterhin stellten die Beamten bei der Unfallaufnahme fest, dass der Rollerfahrer unter Alkoholeinfluss stand und sein Krad nicht versichert war. Dem 17-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.

