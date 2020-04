Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst - Stromkasten aufgebrochen und Starkstromkabel gestohlen

Wallenhorst (ots)

Auf einer Baustelle an der Hansastraße trieben zwischen Dienstagnachmittag (16.30 Uhr) und Mittwochmorgen (07 Uhr) Unbekannte ihr Unwesen. Sie brachen einen Stromkasten auf und entwendeten mehrere Meter Starkstromkabel. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter unerkannt. Die Polizei in Bramsche ist an Hinweisen interessiert und nimmt diese unter der Telefonnummer 05461/915300 entgegen.

