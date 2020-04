Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche/B68 - "Senior auf vier Pfoten" gerettet

Bramsche/B68 (ots)

Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten der Polizei am Mittwochmorgen einen freilaufenden Hund auf der B 68. Weiterhin teilten die Anrufer mit, dass es sich bei dem Vierbeiner um einen Jack Russell handeln würde, der sich in Richtung der Auffahrt zur A 1 bewegen würde. Im Kurvenbereich der Auffahrt konnte der Hund durch eine Autofahrerin eingefangen werden, die mit ihrem Hund auf dem Weg in eine Tierklinik war. Die Beamten der Bramscher Polizei konnten über die Gemeinde Wallenhorst die Halterin des Jack Russell ermitteln. Nach vielen beruhigenden Streicheleinheiten konnte das 16½ -jährige (fast taube und blinde) Familienmitglied seinem freudestrahlenden Frauchen übergeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell