Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Georgsmarienhütte (ots)

Ein 19-Jähriger befuhr am Montagmittag (13.42 Uhr) mit einem Mazda die Klöcknerstraße in Richtung Hagener Straße. In einer Linkskurve, kurz hinter der Einmündung zur Werner-von-Siemens-Straße, überholte ein Unbekannter den jungen Mann über den Linksabbiegerstreifen der Gegenfahrbahn. Vor einer Fußgängerfurt musste der Volvo-Fahrer abbremsen, scherte nach rechts, streifte dabei den Mazda und beschädigte das Auto. Anschließend setzte der oder die Unbekannte seinen Weg in Richtung Hagener Straße fort, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Der Flüchtige war mit einem silberfarbenen Volvo unterwegs, an dem Osnabrücker Kennzeichen (OS-) angebracht waren. Die Ermittler der Polizei in Georgsmarienhütte bitten Zeugen, aber auch den Unfallverursacher, sich unter der Rufnummer 05401/879500 zu melden.

