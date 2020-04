Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte - Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bohmte (ots)

Bei einem Unfall auf der Osnabrücker Straße (B51) erlitt ein 80 Jahre alter Rollerfahrer am Montagnachmittag schwere Verletzungen. Eine 62-jährige Autofahrerin wollte gegen 17.10 Uhr mit ihrem Ford Fiesta von der Arenshorster Straße nach links auf die Bundesstraße abbiegen. Dabei übersah sie den 80-Jährigen, der auf der Osnabrücker Straße in Richtung Leckermühle unterwegs war, und bremste ab. Der Rollerfahrer wich gleichzeitig aus, verlor dabei die Kontrolle über sein Krad und überschlug sich. Der Senior erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 01520/93 99 169

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell