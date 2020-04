Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - E-Bike gestohlen

Osnabrück (ots)

Vor einer Bildungseinrichtung in der Kleiststraße geriet am Montagabend ein E-Bike der Marke Hercules, Modell Alassio, ins Visier von Dieben. Die Eigentümerin des Damenrades hatte dieses gegen 18.20 Uhr an einer Straßenlaterne angeschlossen. Als sie gegen 20 Uhr zurückkehrte, musste sie feststellen, dass Unbekannte das graue E-Bike gestohlen hatten. Auffällig an dem Diebesgut ist eine Korbhalterung. Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Rades erbittet die Polizei in Osnabrück, Telefon 0541/327-2115 oder 327-3240.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 01520/93 99 169

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell