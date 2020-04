Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Badbergen - Pkw nach Unfall auf B 68 in Brand geraten

Badbergen (ots)

Auf der Hauptstraße (B 68) ereignete sich am Montagmittag ein Unfall, bei dem eine Autofahrerin leicht verletzt wurde und ihr Wagen in Brand geriet. Ein Lkw-Fahrer befuhr gegen 14 Uhr die Straße Devern und wollte die Bundesstraße in Richtung An der B68 überqueren. Dabei übersah er den VW Lupo der Frau, die auf der Bundesstraße von Quakenbrück in Richtung Osnabrück unterwegs war. Die Autofahrerin versuchte noch vergeblich zu bremsen und prallte gegen den Lkw. Sie erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Der VW Lupo geriet nach dem Zusammenstoß im Bereich des Motorraumes in Brand. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Der Pkw, der im vorderen Bereich ausbrannte, wurde abgeschleppt. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell