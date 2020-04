Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Montag beschädigte ein Unbekannter in der Baumstraße mehrere Holzpfosten und entfernte sich anschließend unerlaubt. Der Flüchtige war vermutlich mit einem Mercedes in Richtung Bohmter Straße unterwegs und fuhr zwischen 21 Uhr (Sonntag) und 09.45 Uhr (Montag) über den rechtsseitig gelegenen Gehweg. Dabei riss er die Pfosten aus der Verankerung und verursachte einen Schaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Die Ermittler der Osnabrücker Polizei bitten Zeugen, aber auch den Unfallverursacher, sich unter der Rufnummer 0541/327-2215 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell