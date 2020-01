Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Lübbecke (ots)

Am Montag ist es auf der Kreuzung Bohlenstraße / Niedertorstraße / Rahdener Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKWs gekommen. Die drei Unfallbeteiligten aus Lübbecke wurden dabei verletzt.

Gegen 13.40 Uhr befuhr eine 43-Jährige mit einem Mercedes nach ersten Erkenntnissen die Bohlenstraße (B 65) aus Richtung der Berliner Straße (B239) kommend und wollte an der Ampelkreuzung nach links in die Niedertorstraße einbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Renault einer 18 Jahre alten Autofahrerin, die zusammen mit ihrem Beifahrer (53) die Bohlenstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung befahren hatte. Durch den Aufprall zogen sich alle drei Fahrzeuginsassen Verletzungen zu. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, brachten sie ins Krankenhaus Lübbecke. Die PKWs wurden abgeschleppt.

