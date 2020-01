Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfallflucht schnell geklärt - Aufmerksamer Zeuge hilft Polizei

Lübbecke (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte eine Unfallflucht an der Wielinger Kämpe am Samstag schnell geklärt werden. Ein 21-jähriger Auslieferungsfahrer eines Paketdienstes hatte dort am Vormittag eine Straßenlaterne gerammt. Statt dem Rat des Zeugen zu folgen, den Unfall bei der Polizei umgehend zu melden, kümmerte sich der 21-Jährige nicht weiter um den Schaden und setzte seine Tour fort.

Da sich der Zeuge das Kennzeichen des Kleintransporters merkte, hatten die Beamten wenig Mühe, den Fahrer zu ermitteln. Der erschien anschließend mit seinem beschädigten Sprinter auf der Lübbecker Polizeiwache und gab zu, den Unfall verursacht zu haben. Gegen den 21-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Unfallflucht eingeleitet.

