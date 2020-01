Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfallflucht: Polizei ermittelt gegen Fahranfänger (18)

Espelkamp (ots)

Ein 18-Jähriger aus Espelkamp steht im Verdacht, in der Nacht zu Sonntag auf einem Parkplatz an der Königsberger Straße mit seinem Auto einen dort geparkten Pkw beschädigt zu haben. Anschließend soll der Fahranfänger, ohne den Unfall zu melden, seinen Wagen in der Nähe abgestellt und anschließend eine Party besucht haben.

Die gegen 1.15 Uhr gerufenen Polizisten der Wache Espelkamp nahmen zunächst den beschädigten Audi eines 52-jährigen Löhners in Augenschein. Dabei wurde ihnen mitgeteilt, dass der verursachende Pkw, ein VW Golf, rund 100 Meter weiter stehen würde. Bei der Überprüfung des Hinweises fanden sich an dem Golf korrespondierende Spuren zum Unfallschaden des Audis.

Anschließend konnte der mutmaßliche Golf-Fahrer auf der Feier ermittelt werden. Da dieser alkoholisiert war, wurde dem jungen Mann eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Bei einer zuvor erfolgten Befragung machte der 18-Jährige gegenüber den Polizisten widersprüchliche Angaben zum nächtlichen Geschehen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell