Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fahrradkontrollen in Dankersen

Minden (ots)

Der Verkehrsdienst der Polizei in Minden führte am vergangenen Mittwoch in den Morgenstunden gezielte Beleuchtungskontrollen bei Fahrradfahrern durch. In rund einer Stunde wurden hierbei 5 Radfahrer kontrolliert. Bei drei Radfahrern (23, 39 und 51) mussten die Einsatzkräfte trotz Dunkelheit eine fehlende Beleuchtung beanstanden. Sie entrichteten vor Ort ein Verwarngeld in Höhe von 20 Euro. Zwei Fahrradfahrer (40,50) mussten ebenfalls ein Verwarngeld in Höhe von 20 Euro bezahlen, da sie den Radweg in falscher Richtung befuhren.

Gerade in der dunkeln Jahreszeit steigt auch für Radfahrer wieder das Risiko nicht oder nur sehr schlecht wahrgenommen zu werden. Die mangelnde Erkennbarkeit in der Dämmerung, beziehungsweise Dunkelheit hat ihren Grund neben der oftmals getragenen dunklen Bekleidung auch der mangelnden Beleuchtung des Gefährts.

Auch Radwege und Fahrbahnen in falscher Fahrtrichtung zu benutzen bietet ein enormes Gefahrenpotenzial, da sich andere kreuzende oder einfahrende Fahrzeugführer nicht unbedingt auf Radfahrer aus dieser Fahrtrichtung einstellen. Auch hierbei kommt es immer wieder zu Verkehrsunfällen.

