Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei nimmt Diebe hochwertiger E-Bikes fest

Minden (ots)

Nach intensiven Ermittlungen konnten am vergangenen Freitag von Zivilfahndern zwei Männer (beide 33) und eine Frau (20) festgenommen werden. Sie stehen im Verdacht, gemeinsam diverse Diebstähle begangen zu haben. Hierbei hatten sie sich vornehmlich auf hochwertige E-Bikes spezialisiert. So haben sie seit Mitte Januar mindestens einen Schaden von rund 10.000 Euro verursacht. Gegen die beiden Männer wurde ein Untersuchungshaftbefehl beantragt und gegen einen vollstreckt. Gegen den Zweiten wurde er in Abwesenheit verkündet, da ihm zuvor die Flucht aus einem Krankenhaus gelang. Die Heranwachsende wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Nach zwei Fahrraddiebstählen in Minden und Porta Westfalica sowie dem Diebstahl einer Baggerschaufel geriet das Trio in den Fokus der Kripo. Dies wurde durch Hinweise bei Zeugenvernehmungen untermauert. Im Rahmen weiterer Ermittlungen überprüfte man auch einschlägige Inserate wie unter anderem ebay-Kleinanzeigen. Am Freitagmorgen (24.01.) schlugen dann die Zivilfahnder zu und es erfolgten die Festnahmen. Auch die beiden neuen und hochwertigen E-Bikes, die erst am 22. Januar entwendet wurden, konnten die Beamten sicherstellen. Das Trio wurde dem Mindener Polizeigewahrsam zugeführt. Hier klagte einer der beiden Männer im Laufe des Abends über gesundheitliche Probleme, sodass er ins Klinikum Minden verlegt wurde. Von hieraus flüchtete er am Samstagvormittag durch ein Fenster des Krankenzimmers im ersten Stockwerk. Die Fahndung nach ihm läuft.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell