POL-MI: Polizei entdeckt auf Bauernhof gestohlene Traktoren und Baufahrzeuge

Stemwede, Bramsche, Bad Essen, Hunteburg (ots)

Die Polizei Minden-Lübbecke hat bei der Durchsuchung eines landwirtschaftlichen Anwesens in Stemwede-Levern ein ganzes Lager von gestohlenen Traktoren und Baufahrzeugen entdeckt. Die Ermittler stellten vier Trecker, zwei Mini-Bagger und zwei kleinerer Radlader sicher. Zudem fanden sie noch fünf Kettensägen der Marke Stiehl auf dem am Rande von Levern liegenden Gehöft. Unter Verdacht steht ein dort lebender 49-jähriger Mann. Er wurde vorübergehend festgenommen.

Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge dürften bis auf einen Traktor der Marke Fendt alle Fahrzeuge aus Diebstählen aus dem angrenzenden niedersächsischen Raum stammen. Daher stehen die heimischen Beamten im direkten Kontakt mit ihren Kollegen vom Polizeikommissariat Bramsche.

Eigentlich hatten sich die Mindener Kripobeamten auf den Weg nach Levern gemacht, um dort nach einem im Februar 2019 in Preußisch Oldendorf entwendeten Fendt-Traktor zu suchen. Der Besitzer des Fahrzeugs hatte den Beamten dazu einen Hinweis gegeben. Zuvor hatte der Mann selbst einen Tipp erhalten. Als die Einsatzkräfte den von der Staatsanwaltschaft beantragten richterlichen Durchsuchungsbeschluss umsetzten, fanden sie nicht nur den Fendt-Traktor. Der war bereits mit einer veränderten Fahrgestellnummer samt anderen Fahrzeugdokumenten gleichen Typs sowie neuen Kennzeichen versehen.

In einer Scheune standen noch drei weitere mutmaßlich entwendete Traktoren. Ein Fahrzeug dürfte aus einem Diebstahl in Bad Essen stammen, ein Weiterer konnte einer Tat in Hunteburg zugeordnet werden. Die Herkunft des dritten Schleppers ist noch unklar. Zudem könnte einer der Mini-Bagger zu einer Tat aus dem Raum Bramsche gehören. Der andere konnte noch nicht von den Ermittlern zugeordnet werden. Die Überprüfungen der Fahrgestellnummern der Radlader ergaben, dass diese ebenfalls als gestohlen im Fahndungscomputer der Polizei registriert waren. Nach Einschätzung der Ermittler dürften die Diebstähle in den Jahren 2018 und 2019 verübt worden sein.

Weiterhin gehen die Mindener Beamten Hinweisen nach, wonach vor einigen Monaten von einem offenbar mit ausländischen Kennzeichen versehener Tieflader zwei Traktoren sowie ein Güllefass auf dem Grundstück abgeladen worden sein sollen. Auch bei diesen Fahrzeugen könnte es sich um Diebesgut gehandelt haben, so die Vermutung der Ermittler.

Der verdächtige 49-Jährige ist der Polizei bisher nicht bekannt gewesen. Er machte in seiner Vernehmung keine Angaben zu den Vorwürfen. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann aufgrund fehlender Haftgründe später wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.

