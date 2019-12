Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Lagerhalle

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Eine Lagerhalle an der Oberbrucher Straße war am 29. Dezember (Sonntag), gegen 21.25 Uhr, das Ziel von Einbrechern. Diese flüchteten vor dem Eintreffen der Polizei mit einem unbekannten Pkw. Bei den Tätern handelte es sich vermutlich um zwei Männer, die mit Sturmhauben und dunklen Hosen bekleidet waren. Einer der Männer trug eine olivgrüne Steppjacke, der andere eine schwarze Jacke mit Fellkapuze. Was sie entwendeten, wird noch ermittelt. Wer die Täter oder ihr Fluchtfahrzeug gesehen hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

