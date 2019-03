Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Zweibrücken (ots)

Mit einem empfindlichen Bußgeld und einem einmonatigen Fahrverbot muss ein 45-jähriger Pkw-Fahrer rechnen, der am 27.03.2019 gegen 16:15 Uhr in der Innenstadt kontrolliert worden war. Aufgrund drogentypischer Anzeichen wurde ein Drogenvortest durchgeführt, der positiv auf THC reagierte. Nach Entnahme einer Blutprobe konnte der Mann die Dienststelle verlassen. Seinen Fahrzeugschlüssel erhält er wieder, wenn sich durch einen erneuten Drogentest eine aktuelle Beeinflussung durch Betäubungsmittel ausschließen lässt. Wie üblich wurde die zuständige Führerscheinstelle über die polizeilichen Feststellungen unterrichtet, so dass dem Mann nicht nur ein Fahrverbot von einem Monat, sondern weiteres Ungemach durch die Straßenverkehrsbehörde droht.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken

Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibrueckenRückfragen bitte an:



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell