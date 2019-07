Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Mutmaßlicher Exhibitionist mit Fahrrad unterwegs

Recklinghausen (ots)

Eine Frau sah am Montag gegen 12.45 h einen Mann an der Lohstraße, der mit dem Fahrrad unterwegs war. Als der Mann kurze Zeit in die Gegenrichtung zurückfuhr, hatte er sein Glied entblößt und spielte daran herum. Zu diesem Zeitpunkt seien drei Mädchen auf dem Bürgersteig der Lohstraße entlanggelaufen. Der mutmaßliche Exhibitionist fuhr mit seinem Fahrrad anschließend in Richtung Schwechater Straße weg. Er soll etwa 30 Jahre alt gewesen sein, trug eine schwarze Kappe, ein weißes T-Shirt und hatte eine kurze, rote Hose an. Zeugen und die drei Mädchen werden als mögliche Zeuginnen gebeten, sich beim Fachkommissariat unter 0800 2361 111 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell