Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Einbruch in Supermarkt

Mannheim-Neckarstadt (ots)

In der Nacht auf Mittwoch, gegen 1:15 Uhr, warf ein bislang unbekannter Täter die Eingangstür eines Supermarktes am Exerzierplatz mit einem Stein ein und entwendete verschiedene Waren. Beim Verlassen des Tatorts verlor er einen Teil davon, darunter Gebäck und Desinfektionsspray, im Eingangsbereich. Etwaige Zeugen des Einbruchs werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0, in Verbindung zu setzen.

