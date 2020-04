Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Unfallverursacher fährt einfach davon

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Am Dienstagvormittag, 31.03.2020, gegen 10:00 Uhr ereignete sich in der Weylstraße, ein Fahrzeugzusammenstoß mit anschließender Unfallflucht. Die Anzeigeerstatterin gab an, dass sie dem entgegenkommenden Fahrer eines roten Ford Fiesta den Vorrang ließ, da ihrer Meinung nach die Fahrbahnbreite nicht ausreichte, um gefahrlos aneinander vorbeizufahren. Während des Vorbeifahrens stieß der Entgegenkommende gegen ihr Fahrzeug und beschädigte dabei den hinteren linken Kotflügel. Obwohl die Anzeigeerstatterin sofort wendete und dem Unfallverursacher folgte, hielt dieser nicht an und flüchtete. Der Fahrer des roten Fiesta wird beschrieben als ca. 65 Jahre alt, mit kurzem, grauen Haar und blauen Augen.

Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0.

