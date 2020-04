Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz - 3.000 Euro Sachschaden

Mannheim-Oststadt (ots)

Am Dienstag, 31.03.2020, zwischen 11.00 und 11.25 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Seckenheimer Landstraße ein geparktes Fahrzeug und flüchtete. Der Geschädigte stellte nach seinem Einkauf im Supermarkt an seinem schwarzen Hyundai Tucson einen Unfallschaden an der rechten vorderen Stoßstange fest. Der Sachschaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 in Verbindung zu setzen.

