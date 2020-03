Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Portemonnaie geklaut

Streit im Parkhaus

Diebe plündern Vorgarten

Iserlohn/Letmathe (ots)

Streit im Parkhaus eskaliert: Am gestrigen Montag, gegen 14:30 Uhr, kam es zu einer Auseinandersetzung im Parkhaus am Theodor-Heuss-Ring. Eine 26 jährige Iserlohnerin parkte mit ihrer Beifahrerin (51 jährige Dortmunderin) ihr Fahrzeug in eine Parkbucht des dortigen Parkhauses. Eine 40 jährige Hemeranerin wollte in die Parkbucht neben dem Fahrzeug der Iserlohnerin einparken. Da sie den Parkvorgang der Iserlohnerin als noch nicht abgeschlossen ansah, hupte sie. Dies nahmen die drei Damen zum Anlass, die Parksituation ausgiebig zu diskutieren. Zur Abrundung der Argumentationen filmten die Damen sich mit ihren Handys. Die Hemeranerin geriert hierbei so in Rage, dass sie ihre vermeintlichen Gegnerinnen an Hals und Händen kratzte. Fazit: Anzeige wegen Körperverletzung. Was die drei Damen so in Rage brachte, müssen die Anschlussermittlungen ergeben.

Unholde in Sümmern: In der Nacht von Samstag zum Sonntag klauten unbekannte Diebe aus einem Vorgarten an der Schützenstraße eine Deko Kugel sowie ein Deko Schaaf. Eine Sandsteinuhr beschädigten der/die Unbekannten zudem auch noch.

In Letmathe wurde eine 74-jährige Frau aus Nachrodt-Wibingwerde bestohlen. Am gestrigen Montag, in der Zeit von 10 Uhr - 10:20 Uhr, besuchte sie einen Supermarkt An Pater und Nonne. Als die mit ihren Einkäufen an der Kasse stand, stellte die Geschädigte fest, dass unbekannte Diebe ihr die Geldbörse aus ihrer Jackentasche gestohlen hatten. Die geleerte Geldbörse wurde kurze Zeit nach dem Diebstahl am Flehmebach aufgefunden.

Hinweise nimmt die Polizei Iserlohn entgegen.

