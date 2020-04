Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Erstaunliche nächtliche Kontrolle

Heidelberg-Bergheim (ots)

Nicht schlecht staunten zwei Beamte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg mitten in der Nacht zum Mittwoch, als sie zwei Jungen kontrollierten. Die beiden 13- und 14-Jährigen nutzten wohl die Zeit der Schulschließungen, um nachts noch in der Stadt unterwegs zu sein. Die Kontrolle ergab überdies, dass sie handelsübliche Küchenmesser mitführten. Da sie keine Äpfel mitführten war nicht davon auszugehen, dass die Messer zum Schälen von Obst verwendet werden sollten. Einen triftigen Grund für das Mitführen der Messer konnten sie nicht angeben. Letztlich wurden die beiden Minderjährigen auf der Polizeidienststelle wieder in die Obhut ihrer Eltern gegeben. Es versteht sich von selbst, dass die Angelegenheit nicht ohne ein polizeiliches Elterngespräch ablief, auch in Bezug auf die aktuellen Regelungen zum Infektionsschutz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell