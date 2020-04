Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Motorradfahrer die Vorfahrt genommen

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Mannheim Dienstagnachmittag, gegen 15.00 Uhr, ereignete sich in Mannheim-Neckarstadt ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Eine 40-Jährige hatte zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Fiat die Friedrich-Engelhorn-Straße in Richtung Käfertaler Straße befahren. An der dortigen Einmündung übersah sie die durch Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt eines in Richtung Neckar auf der Käfertaler Straße fahrenden 61-jährigen Motorradfahrers. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste dieser sein Krad der Marke Suzuki so stark ab, dass er dabei zu Fall kam und noch leicht gegen den Fiat der Unfallverursacherin stieß. Durch den Sturz zog er sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu, so dass er nach ambulanter Behandlung wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden konnte. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 2.500 Euro.

