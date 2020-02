Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Kindergarten

Hamm-Mitte (ots)

Unbekannte brachen am Sonntag, 16. Februar, in der Zeit zwischen 22.08 Uhr und 22.16 Uhr in einen Kindergarten auf der Grünstraße ein. Die Täter schoben die Rolladen hoch und schlugen dann die Scheibe eines Fensters ein. Danach hebelten die Einbrecher noch Zugangstüren im Kindergarten auf und versuchten auch einen Tresor aufzubrechen. Dieses gelang den Dieben nicht. Sie durchwühlten jedoch sämtliche Schränke in der Einrichtung. Zur Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381-9160 entgegen. (kt)

