POL-HAM: Raub unter Vorhalt eines schusswaffenähnlichen Gegenstands

Hamm-Lohauserholz (ots)

Ein Unbekannter raubte einer 43-jährigen Frau am Sonntag, 16. Februar gegen 22.25 Uhr die Handtasche auf der Lohauserholzstraße. Die Geschädigte war zuvor aus ihrem Auto ausgestiegen, als der Täter ihr einen schußwaffenähnlichen Gegenstand an den Kopf hielt und die Handtasche forderte. Die Frau warf die Handtasche auf den Boden. Der Räuber nahm die Tasche mit Bargeld und Handy mit. Er flüchtete in Richtung Venusstraße. Der Ganove war ungefähr 35 Jahre alt und 1,90 Meter groß. Er trug eine schwarze, längere Kapuzenjacke und hat eine dünne Statur. Die Geschädigte trug keine Verletzungen davon. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381-9160 entgegen. (kt)

