Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Lichtmasten nach Verkehrsunfall beschädigt - Verursacher flüchtig

Hamm-Mitte (ots)

Unfallflucht beging ein bislang unbekannter Autofahrer nach einem Verkehrsunfall auf dem Holunderweg während eines noch unbekannten Zeitraums. Der Flüchtige stieß auf Höhe der Einfahrt zu einem Reitverein mit einer Straßenlaterne zusammen und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Angelegenheit zu kümmern. Der Laternenmast wurde dabei komplett aus dem Fundament ausgehoben und kippte auf einen dortigen Grünstreifen. Die Beschädigung wurde der Polizei am Sonntag, 16. Februar 2020, um 07.48 Uhr, durch einen Passanten fernmündlich gemeldet. An der Unfallörtlichkeit konnten beschädigte Fahrzeugteile vom flüchtigen Pkw festgestellt werden. Den ersten Erkenntnissen zufolge müsste es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein silbernes/graues Vehikel handeln. Auf einem Fahrzeugteil konnte die Fahrzeugherstellermarke "Skoda" abgelesen werden. An der Laterne entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381916-0 entgegen. (as)

