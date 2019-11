Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PP Heilbronn, Stand 09:30 Uhr

Heilbronn (ots)

Stadt- und Landkreis Heilbronn Flein: Wohnungseinbruchsdiebstahl Am 15.11.2019, in der Zeit zwischen 08.40 Uhr und 16.46 Uhr, gelangten Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Horkheimer Straße. Nach Aufbohren des Schließzylinders konnten sie sie in eine Wohnung im 1. OG eindringen. Die Wohnung wurde durchwühlt und ein geringer Geldbetrag entwendet. Zudem fehlen eine Goldkette und ein Collier.

Heilbronn: Tageswohnungseinbruch Die Abwesenheit einer Wohnungsinhaberin in der Einsteinstraße nutzten Unbekannte zwischen 09:45 Uhr und 14:30 Uhr, aus, um in die Wohnung einzubrechen. In diesem Zeitraum wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand, der Schließzylinders an der Wohnungstüre abgedrückt. Die Wohnung wurde komplett durchsucht. Teilweise wurden dabei die Schränke beschädigt. Laut der Geschädigten wurde Bargeld entwendet.

Main-Tauber-Kreis ---Kein Beitrag

Hohenlohekreis ---Kein Beitrag

Neckar-Odenwald-Kreis Mosbach: Einbrecher durch Alarm in die Flucht geschlagen Am 16.11.2019 gegen 02.00 Uhr gelangten Unbekannte in die Fleischerei eines Lebensmittel-marktes in der Pfalz-Graf-Otto-Straße. Hierzu warfen die Täter eine Glasscheibe mit einem Stein ein und gelangten so in das Gebäude. Vermutlich flüchteten die Täter unmittelbar ohne Beute, da der Einbruchalarm ausgelöst hatte.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-9

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell