Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle-Wellingholzhausen: Einbruch in Sparkassenfiliale

Melle (ots)

Unbekannte sind am frühen Sonntagmorgen in die Sparkassenfiliale an der Straße Am Ring eingebrochen. Die Täter öffneten gegen 03.40 Uhr vom frei zugänglichen SB-Raum aus mit brachialer Gewalt die Glasschiebetür zum Schalterraum und hebelten dort innerhalb kurzer Zeit zahlreiche Fächer der Schließfachanlage auf. Ob sie dabei Beute machten, ist momentan noch nicht bekannt. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, die im Ortsgebiet von Wellingholzhausen aufgefallen sind, meldet sich bitte bei der Meller Polizei. Telefon: 05422/920600.

