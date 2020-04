Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte/Osnabrück: Erfolgreiches Ende einer kuriosen Fahndung

Georgsmarienhütte (ots)

Die Ermittlungen zum Diebstahl eines teuren Fahrrades nahmen auf kuriose Weise ein gutes Ende. Beamte des Polizeikommissariats Georgsmarienhütte konnten am Donnerstag in einer Wohnung im Osnabrücker Stadtteil Dodesheide ein sogenanntes "Downhill-Freeride" Bike sicherstellen, welches im Dezember vergangenen Jahres einem 14-jährigen Jugendlichen aus Georgsmarienhütte entwendet worden war. Da die Polizei in der Zeit auf den Verbleib des etwa 4.500 Eur teuren Rades und den Täter überhaupt keine Hinweise hatte, wurden die Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft zunächst eingestellt. Vor circa vier Wochen stieß der Jugendliche dann zufällig beim Surfen im Internet auf ein Video, welches von einem bis dato Unbekannten erstellt wurde. Der Mann filmte sich dabei selbst, wie er mit dem Rad des GM-Hütters durch diverse Osnabrücker Stadtteile und der Gemeinde Belm fuhr. Immer wieder lud er in der Folge kurze Videos auf einer Social Media Plattform hoch, die ihn als neuen und offensichtlich sehr stolzen Besitzer des Rades zeigten. Die Polizei aus Georgsmarienhütte wurde durch den Jugendlichen nun regelmäßig mit den neuesten Videos versorgt und nahm die Ermittlungen sofort wieder auf. Stück für Stück führte jedes neu hochgeladene Video zur Feststellung der Identität des Unbekannten und seines Aufenthaltsortes in Osnabrück. Als die Beamten bei dem 26-Jährigen dann vorstellig wurden, rückte dieser zähneknirschend das so liebgewonnene Rad wieder heraus. Nach seinen Angaben will er das teure Bike vor etwa zwei Monaten von einem ihm völlig Unbekannten für wenig Geld erworben haben. Überglücklich nahm der 14-jährige Eigentümer sein Rad wieder in Empfang. Der junge "Freerider" versicherte den Beamten, dass er sich unverzüglich an die Instandsetzung seines Freizeitgerätes machen wird. Dieses hatte nämlich die letzten Monate nicht schadlos überstanden. Gegen den 26-jährigen Osnabrücker wurde ein Strafermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Hehlerei eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell