POL-IZ: 200207.3 Heide/Dithm: Geschädigter nach Unfall gesucht!

Heide/Dithm. (ots)

Am Mittwochabend hat eine Frau in Heide vermutlich ein Fahrzeug angefahren und meldete sich erst am Donnerstag bei der Polizei. Die Beamten suchen nun nach dem Besitzer/Eigentümer des möglicherweise beschädigten Wagens.

Um 19.15 Uhr befuhr die Autofahrerin mit ihrem Nissan die Heistedter Straße in Richtung Schuhmacherort. Zu dem Zeitpunkt standen mehrere PKW in Höhe der Hausnummer 3 am rechten Fahrbahnrand. Beim Vorbeifahren dieser Fahrzeuge hat sie vermutlich einen blauen PKW mit gelber Aufschrift "Werkstattwagen" touchiert. Sie hielt aufgrund eines Geräusches an und nahm ihren und den blauen PKW in Augenschein. Einen Schaden stellte sie zu dem Zeitpunkt an den beiden Fahrzeugen nicht fest. Sie nahm an, dass sie über eine auf der Straße befindliche Radkappe gefahren sei. Donnerstagmittag entdeckte sie erst den Schaden an ihrem Nissan und erschien daraufhin zur Meldung des Vorfalls auf dem Heider Polizeirevier.

Die Ermittler suchen nun nach dem möglichen Geschädigten des blauen Fahrzeugs mit gelber Aufschrift "Werkstattwagen", der sich unter der Telefonnummer 0481-940 melden sollte.

