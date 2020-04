Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Sprayer wurde beobachtet

Osnabrück (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei in der Nacht zu Sonntag einen Sprayer in der Martinistraße kurz nach seiner Tat packen. Ein Anwohner hatte gegen 00.40 Uhr aus dem Fenster beobachtet, wie ein Unbekannter einen an der Ecke Martinistraße/Am Kirchenkamp aufgestellten Stromkasten mit Farbe beschmierte. Durch die gute Beschreibung des Zeugen konnte die alarmierte Polizei den 20-jährigen Osnabrücker dann bereits kurze Zeit später auf der Martinistraße entdecken. In einem Beutel trug er sein Tatequipment, zwei Spraydosen, noch bei sich. Wie sich weiterhin herausstellte, hatte er zumindest noch einen zweiten, in der Schreberstraße aufgestellten, Stromkasten mit einem Graffiti versehen. Auf den jungen Mann kommt nun eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und vermutlich auch eine zivilrechtliche Forderung für die Beseitigung der Schmierereien zu.

