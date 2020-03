POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum 27.03.2020, 12:00 Uhr, bis 29.03.2020, 12:00 Uhr

Polizeiinspektion Harburg

Verkehrsunfall mit einem Fahrradfahrer

Am Freitag kam es in den frühen Abendstunden zu einem Verkehrsunfall mit einem Fahrradfahrer. Ein 24-jähriger Mann aus Winsen (Luhe) befuhr mit seinem Fahrrad einen leicht abschüssigen Radweg an der Elbe. Im Streckenverlauf führte der Radweg nach rechts in eine Straßenunterführung. Vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit konnte der Radfahrer dem Streckenverlauf nicht mehr folgen und stößt gegen die Betonwand der Unterführung. Dabei verletzt der Radfahrer sich schwer und muss mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Hamburg geflogen werden. Lebensgefahr besteht zum Unfallzeitpunkt nicht.

Winsen (Luhe) - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Am Samstagmorgen beschädigt ein unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ein-/ Ausparken auf dem Parkplatz beim Penny-Markt in Winsen (Luhe), Lüneburger Straße, einen dort geparkten Pkw, Renault Clio. Die mögliche Tatzeit beläuft sich auf ein kurzes Zeitfenster: Samstagmorgen, zwischen 09:30 Uhr und 09:49 Uhr. Da der Parkplatz von einigen Passanten frequentiert war, ist es möglich, dass die unfallflüchtige Person durch Passanten gesehen worden ist. Diesbezügliche Hinweise nimmt die Polizei in Winsen unter 0 41 71 / 79 60 entgegen.

Marschacht - Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer

Ein 22-jähriger Motorradfahrer aus Stelle befuhr mit seinem Motorrad die Elbuferstraße (L217) aus Marschacht kommend in Richtung Tespe. Als er für einen Überholvorgang eines Kleintransporters ausschert, übersieht er den ihm entgegenkommenden Pkw. Er verliert die Kontrolle über sein Motorrad und stürzt. Dabei kollidiert er mit dem entgegenkommenden Pkw und wird mit seinem Bein unter der Fahrzeugfront des Pkw eingeklemmt. Mithilfe der Rettungskräfte kann er befreit werden, muss jedoch auf Grund seiner Verletzungen mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Hamburg verbracht werden. Lebensgefahr besteht zum Unfallzeitpunkt nicht.

