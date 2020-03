POL-WL: Einfamilienhaus durch Feuer zerstört ++ versuchter Einbruch in Discounter mit hohem Sachschaden ++ Streit in Flüchtlingsunterkunft eskaliert

Polizeiinspektion Harburg

Einfamilienhaus durch Feuer zerstört ++ versuchter Einbruch in Discounter mit hohem Sachschaden ++ Streit in Flüchtlingsunterkunft eskaliert

Drage (ots)

Einfamilienhaus durch Feuer zerstört

"Brand eines Wohnhauses in voller Ausdehnung in der Winsener Straße." So lautete die Alarmierung für Feuerwehr und Polizei am Donnerstagabend gegen 21:20 Uhr.

Wenig später waren etwa 120 Rettungskräfte der freiwilligen Feuerwehren aus der Samtgemeinde Elbmarsch und Winsen sowie Beamte der Polizei Winsen vor Ort. Die Bewohner des brennenden Einfamilienhauses, eine 69-jährige Frau und ein 76-jähriger Mann, hatten sich bereits unverletzt ins Freie retten können.

Den Feuerwehrkräften gelang es, das Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude zu verhindern. Die Bekämpfung des Brandes gestaltete sich derweil schwierig, da sich die Flammen unter den Dachplatten des alten Bauernhauses schnell ausbreiteten. Gegen Mitternacht traf ein Schaufelbagger am Brandort ein und öffnete das Dach sowie weitere Gebäudeteile. So gelang es der Feuerwehr schließlich, die Brandnester zu lokalisieren und zu löschen.

Die Löscharbeiten waren nach etwa 5 Stunden beendet. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort. Derzeit ist die Ursache des Feuers noch unklar. Die Beamten des Zentralen Kriminaldienstes aus Buchholz ermitteln in alle Richtungen.

Die Höhe des Schadens wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt.

Neu Wulmstorf - versuchter Einbruch in Discounter mit hohem Sachschaden

In der Nacht zu Freitag haben Unbekannte zwischen 01:00 und 01:30 Uhr versucht, in die Aldi-Filiale an den Wulmstorfer Wiesen einzubrechen. Zunächst versuchten sie gewaltsam das Mauerwerk an der Gebäuderückseite zu durchstoßen. Da dies misslang, schlugen sie eine Fensterscheibe ein. Das Auslösen der Alarmanlage veranlasste die Täter dann aber, die Flucht ohne Beute zu ergreifen. Der Schaden am Gebäude des Discounters beläuft sich auf mindestens 2.500 Euro.

Zeugen, die durch den Lärm des Einbruchversuchs auf die Tat aufmerksam wurden und verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Seevetal unter Tel. 04105-6200 zu melden.

Heidenau - Streit in Flüchtlingsunterkunft eskaliert

Am heutigen Freitag wurde die Polizei gegen 09:00 Uhr in die Neue Straße gerufen. In der dortigen Flüchtlingsunterkunft waren zwei Bewohner in einen handfesten Streit geraten, bei dem einer der Kontrahenten durch einen Messerschnitt leicht verletzt wurde. Der Täter zog sich danach in sein Zimmer zurück, konnte durch die Beamten jedoch herausgesprochen und widerstandslos festgenommen werden.

Es stellte sich heraus, dass der 35-jährige Sudanese im Rahmen des Streits ein Küchenmesser ergriffen hatte und mit der Hand, in welcher er das Messer hielt, auf seinen Kontrahenten einschlug. Durch Abwehrbewegungen zog sich das Opfer eine Schnittwunde am Arm zu. Ein Rettungswagen brachte den 31-jährigen Algerier ins Krankenhaus.

Gegen den Täter wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Er wurde schließlich in eine geschlossene Psychiatrie eingewiesen.

