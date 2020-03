Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbruch in Schützenhalle +++ E-Scooter ohne Versicherung - Anzeige

Buchholz (ots)

Einbruch in Schützenhalle

Im Zeitraum von Freitag Nachmittag bis Montag Früh brachen Unbekannte in die Schützenhalle ein. Sie kletterten auf das Dach, schlugen die Oberlichter ein und gelangten durch eines davon in das Innere des Gebäudes. Hier wurden Räume durchsucht bevor die Einbrecher die Schützenhalle durch eine Fluchttür verließen. Ob etwas geklaut wurde, ist noch nicht bekannt. Der Schaden beträgt auch so schon etwa 2.000 EUR.

E-Scooter ohne Versicherung - Anzeige

Tostedt. Um 11.18 Uhr kontrollierten Tostedter Polizisten am Montag einen E-Scooter-Fahrer, weil der mit seinem Fahrzeug auf dem Gehweg gefahren war. Das ist nicht erlaubt und bedeutet ein Verwarnungsgeld von 15 EUR. Bei der Kontrolle stellten die Beamten dann allerdings fest, dass an dem Elektroroller des 25-Jährigen kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Fahren ohne Versicherungsschutz ist eine Straftat. Den Vorgang bekommt die Staatsanwaltschaft auf den Tisch.

