POL-WL: Plötzlich auf die Fahrbahn gefahren

Seevetal/Holtorfsloh (ots)

Auf der K22, zwischen Holtorfsloh und Stelle, kam es am Sonntagnachmittag zu einem Verkehrsunfall. Dabei ist ein 62-jähriger Radfahrer leicht verletzt worden.

Der Mann war mit seinem Fahrrad auf dem linksseitigen Geh- und Radweg in Richtung Holtorfsloh unterwegs. Gegen 14.25 Uhr fuhr er nach Zeugenangaben plötzlich quer auf die Fahrbahn der K22, unmittelbar vor ein Motorrad. Dessen 28-jähriger Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Motorrad fuhr gegen das Vorderrad des Fahrrads, welches daraufhin abriss. Der 62-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der 28-Jährige brachte seine Maschine kontrolliert zum Stehen. Er erlitt einen Schock.

Warum der Radfahrer so plötzlich die Straße an einer Stelle überqueren wollte, an der gegenüberliegend gar kein Weg vorhanden ist, ist noch unklar.

