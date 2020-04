Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle-Westerhausen: Auto landete auf dem Dach

Melle (ots)

Am Freitagabend kam es in der Eisenbahnstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein VW up! auf dem Dach landete. Der Fahrer war gegen 22.40 Uhr in Richtung Westerhausener Straße unterwegs, als der 51-Jährige mit dem Wagen gegen eine kleine, bepflanzte Verkehrsinsel prallte und dadurch von der Straße schleuderte. Der Wagen überschlug sich schließlich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Unfallverursacher konnte ohne fremde Hilfe und unverletzt das Auto verlassen. Da die den Unfall aufnehmenden Polizeibeamten Alkoholgeruch beim Fahrer feststellten, wurde diesem in der Folge eine Blutprobe entnommen. Der Kleinwagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

