Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Einbrecher verlor Ausweispapiere am Tatort

Osnabrück (ots)

Über das Osterwochenende kam es auf dem Gelände der ehemaligen Limbergkaserne zu einem Einbruch in einen Gewerbebetrieb. Entwendet wurden u.a. ein Computer, Bargeld und weitere Elektrotechnik. Als Mitarbeiter den Einbruch bemerkten, verständigten sie die Polizei. Bei der Tatortarbeit wurde eine Geldbörse mit Ausweispapieren aufgefunden. Die Papiere gehörten zu einem 20-Jährigen, der zurzeit über keinen festen Wohnsitz verfügt. Er konnte allerdings in einer Notunterkunft ausfindig gemacht werden. Bei der Durchsuchung seines Wohnraumes wurden Teile des Diebesgutes aufgefunden. Der Mann war schon zuvor wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten. Das Amtsgericht Osnabrück erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Es besteht der Verdacht, dass der Festgenommene für einen weiteren Einbruch an der Limbergkaserne infrage kommt, die Ermittlungen dazu laufen.

