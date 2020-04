Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Einbruch auf dem evangelischen Friedhof

Bramsche (ots)

Das Verwaltungs-und Lagergebäude auf dem evangelischen Friedhof an der Osnabrücker Straße war in der Nacht zu Donnerstag das Ziel von Einbrechern. Die Täter hebelten zwei Fenster des Gebäudes auf, kletterten hinein und schauten sich dort nach Wertgegenständen um. Offenbar fanden sie dabei nichts für sie Interessantes, den Beute machten die Einbrecher nicht. Wem in der entsprechenden Nacht und im genannten Bereich etwas Verdächtiges aufgefallen ist, meldet sich bitte bei der Bramscher Polizei. Telefon: 05461/915300.

