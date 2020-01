POL-PDNR: Pressebericht der PI Betzdorf vom 19.01.2020

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

1. Streitigkeiten

Tatort: Herdorf, Bahnhofsweg Tatzeit: 19.01.2020, 03:49 Uhr Hergang: In einem Mehrfamilienhaus in Herdorf kam es zwischen den Bewohnern zu Streitigkeiten die zunächst verbal und dann auch körperlich endeten. Mehrere Personen gerieten offenbar in Streit, bei dem Türen beschädigt wurden und Fäuste flogen. Da die Personen aber der deutschen Sprache, auch aufgrund des Alkoholkonsums, nicht (mehr) mächtig waren, muß der genaue Ablauf noch nachermittelt werden.

Strafverfahren wurden eingeleitet.

