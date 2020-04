Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Teures E-Bike in der Innenstadt gestohlen

Osnabrück (ots)

Am Mittwoch wurde an der Bischofsstraße, auf dem Fahrradstand zwischen dem Parkhaus und der Berufsbildenden Schule, ein teures E-Bike gestohlen. Das blaue Pedelec der Marke Riese & Müller, Modell Nevo GH,war mit einem Schloss an einen Abstellebügel gekettet gewesen und wurde vom Täter zwischen 15.55 Uhr und 21.30 Uhr mitgenommen. Hinweise in der Sache nimmt die Osnabrücker Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-3203 oder Durchwahl -2115 entgegen.

